Зимняя школа сельских библиотекарей подвела итоги работы

Зимняя школа сельских библиотекарей проводится в седьмой раз. В этом году участников ждала обширная лекционная, познавательная и культурная программа с подведением итогов работы и вручением наград отличившимся сотрудникам со всех уголков Архангельской области.

В частности, были вручены сертификаты Российской библиотечной ассоциации.



Участники Зимней школы стали слушателями курса лекций на тему найминга в библиотеках, которые проводились в Харовской центральной библиотеке. Их прочитала О. Косогор, завотдела культурных программ библиотеки им. Маяковского из Санкт-Петербурга. После лекций слушатели приняли участие в экскурсионной программе о родине В. Белова, в рамках которой погрузились в атмосферу литературных персонажей, посетили дом писателя в Тимонихе и возложили цветы на его могилу.



На родине В. Белова прошел ресурсный круг на тему экскурсии как метода краеведческого просвещения. Несмотря на то, что экскурсии традиционно причисляют к туристическому бизнесу, в библиотечном деле они также имеют большое значение, и их значимость смогли оценить сельские библиотекари. После полученной информации участники за круглым столом обсудили исследовательскую и поисковую деятельность в библиотечной сфере.



Участники школы представили лучшие проекты "Виртуальной выставки", среди которых особенно удачными были признаны работы гл. библиотекаря Красноборской библиотеки и сотрудников Приморской библиотеки в Архангельской области.



В конкурсе "Нескучное краеведение" представили 42 работы. Из них дипломы получили И. Баркова, библиограф библиотеки для детей Новокузнецка в категории "Творческие находки", В. Трухан, заведующая Нижне-Кубенского филиала Харовской ЦБС, Л. Елкина, заведующая Комоневского филиала Бабаевской ЦБС. Спецдиплом получила В. Шиндина, заведующая сельской библиотекой Острога из Пермского края.



В категории "Да здравствует игра!" Дипломами награждены А. Шевченко из Великого Устюга, И. Демидов из Тверской области, Е. Пророкова из Шекснинского района, М. Серова из Вологодского района. Спецдиплом достался Т. Гришонковой из библиотеки Вологодского строительного колледжа.