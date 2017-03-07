Зимняя школа сельских библиотекарей подвела итоги работы

Архангельская область >> Образование >> 07.03.2017

Зимняя школа сельских библиотекарей проводится в седьмой раз. В этом году участников ждала обширная лекционная, познавательная и культурная программа с подведением итогов работы и вручением наград отличившимся сотрудникам со всех уголков Архангельской области.
В частности, были вручены сертификаты Российской библиотечной ассоциации.

Участники Зимней школы стали слушателями курса лекций на тему найминга в библиотеках, которые проводились в Харовской центральной библиотеке. Их прочитала О. Косогор, завотдела культурных программ библиотеки им. Маяковского из Санкт-Петербурга. После лекций слушатели приняли участие в экскурсионной программе о родине В. Белова, в рамках которой погрузились в атмосферу литературных персонажей, посетили дом писателя в Тимонихе и возложили цветы на его могилу.

На родине В. Белова прошел ресурсный круг на тему экскурсии как метода краеведческого просвещения. Несмотря на то, что экскурсии традиционно причисляют к туристическому бизнесу, в библиотечном деле они также имеют большое значение, и их значимость смогли оценить сельские библиотекари. После полученной информации участники за круглым столом обсудили исследовательскую и поисковую деятельность в библиотечной сфере.

Участники школы представили лучшие проекты "Виртуальной выставки", среди которых особенно удачными были признаны работы гл. библиотекаря Красноборской библиотеки и сотрудников Приморской библиотеки в Архангельской области.

В конкурсе "Нескучное краеведение" представили 42 работы. Из них дипломы получили И. Баркова, библиограф библиотеки для детей Новокузнецка в категории "Творческие находки", В. Трухан, заведующая Нижне-Кубенского филиала Харовской ЦБС, Л. Елкина, заведующая Комоневского филиала Бабаевской ЦБС. Спецдиплом получила В. Шиндина, заведующая сельской библиотекой Острога из Пермского края.

В категории "Да здравствует игра!" Дипломами награждены А. Шевченко из Великого Устюга, И. Демидов из Тверской области, Е. Пророкова из Шекснинского района, М. Серова из Вологодского района. Спецдиплом достался Т. Гришонковой из библиотеки Вологодского строительного колледжа.





Рекомендуем по теме:

Женсоветы Архангельской области обсудят вопрос сохранения молодежи в регионе

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

В Мурманской области состоялась Хибинская гонка

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"

В Мурманске определили победителей библиотечных проектов "Мурманск – столица Кольского Заполярья"

Во Всероссийских Беловских чтениях в Вологде будут участвовать 12 регионов страны


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

Казань подарила Вологде проект школы нового типа

Олег Поляков: «Прививать здоровый образ жизни необходимо с раннего детства»

Рыболовство на р. Индига в НАО станет прерогативой предпринимателей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета