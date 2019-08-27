В Петрозаводске открылся Второй международный курс ИККРОМ

Республика Карелия >> Образование >> 27.08.2019

В Петрозаводске проходит международный курс ИККРОМ (Международный исследовательский центр сохранения и реставрации культурных ценностей) на тему консервации и реставрации памятников деревянной архитектуры. Организатор курса - музей-заповедник Кижи. Аналогов такому обучение в России нет, поэтому он вызвал живой интерес у представителей многих стран.

ICCROM доверил проведение первого такого курса в 2017 г. музею "Кижи". Здесь много строений деревянного зодчества, поэтому местным специалистам есть, чем поделиться с коллегами. Такой курс единственный в России, касающийся именно сохранения всемирного культурного наследия.

В нем участвуют 15 специалистов по архитектуре и реставрации из 14 государств. Принцип курсов прост – страну может представлять один специалист, только Россия, как принимающая сторона, может направить на обучение 2 человек. На обучение приехали специалисты из Новой Зеландии, Канады, Филиппин, Австралии, Словении, Турции, Финляндии, Японии, Палестины, Индии, Польши, Испании.  Они будут учиться реставрации деревянных памятников и делиться опытом этой работы в своих странах.





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