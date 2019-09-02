В Петрозаводске прошло шествие первоклассников

Республика Карелия >> Образование >> 02.09.2019

Сегодня Россия отмечает День знаний. По этому поводу все школы Петрозаводска собрали воспитанников, родителей, учителей на традиционные праздничные мероприятия, а в городе прошло традиционное шествие первоклассников в честь старта учебного года.

Формирование колонны началось в 11:00 на Советской площади у памятника О. Куусинену. В 11:45 торжественный парад отправился в сторону пл. Кирова по Пушкинской улице. В 12.00 на площади началась "Первоклассная академия", где в импровизированном Академгородке работают лаборатории, выставки, факультативы. Пришедшие могли увидеть опыты с электричеством и водой, поиграть в шашки, шахматы, примерить национальные костюмы, бронежилет, форму пожарного, пройти курс юного спасателя. Детей ждали соревнования, угощения, лотерея, выступления спортивных и творческих коллективов.

Также гостей ждали мастер-классы по разным творческим направлениям, техникам, уроки спорта, запись в кружки и студии. На сцене состоялась большая интерактивная программа с танцами, анимацией, флешмобами.





Рекомендуем по теме:

Вологда отметила 872-ой день рождения

Библиотечный фонд вологодской школы №30 пополнился за счет родителей школьников

В череповецком Дворце металлургов прошел женский форум

День защиты детей в Коми отметят парадом детских колясок

Акция "Бессмертный полк" соберет в Карелии 20 тыс. человек

Как слепые сыктывкарцы привлекали внимание к своим проблемам


Сериал «Бухта Глубокая» начали снимать в Териберке и Мурманске

В Архангельске открыли завод газобетонных блоков

В Северодвинске проходит фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта Street Life

В Архангельске стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

Жители Архангельска тратят на рестораны больше москвичей

В Череповце прошел кинологический показ

Первоклашки Коми получат уникальные дневники
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета