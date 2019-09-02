В Петрозаводске прошло шествие первоклассников

Сегодня Россия отмечает День знаний. По этому поводу все школы Петрозаводска собрали воспитанников, родителей, учителей на традиционные праздничные мероприятия, а в городе прошло традиционное шествие первоклассников в честь старта учебного года.



Формирование колонны началось в 11:00 на Советской площади у памятника О. Куусинену. В 11:45 торжественный парад отправился в сторону пл. Кирова по Пушкинской улице. В 12.00 на площади началась "Первоклассная академия", где в импровизированном Академгородке работают лаборатории, выставки, факультативы. Пришедшие могли увидеть опыты с электричеством и водой, поиграть в шашки, шахматы, примерить национальные костюмы, бронежилет, форму пожарного, пройти курс юного спасателя. Детей ждали соревнования, угощения, лотерея, выступления спортивных и творческих коллективов.



Также гостей ждали мастер-классы по разным творческим направлениям, техникам, уроки спорта, запись в кружки и студии. На сцене состоялась большая интерактивная программа с танцами, анимацией, флешмобами.