Акция "Соберем ребенка в школу" в НАО продолжается

В округе продолжается благотворительная акция, призванная оказать помощь в подготовке к школе малообеспеченных детей. Организаторами выступает "Российский красный крест" и ГБУ СОН Комплексный центр соцобслуживания населения.



Благотворительная акция продлена по просьбе местного населения, которое только начало возвращаться из отпусков. Многие не успели принять участие, но до сих пор имеют такое желание. Учитывая, что школьные принадлежности детям нужны весь год, акцию решили продлить.



В рамках акции принимаются новые тетради, пеналы, карандаши и ручки, линейки, предметы для лепки, рисования, дневники, ранцы. Из канцелярских принадлежностей формируются школьные наборы, а потом передаются семьям с детьми.



Школьные наборы делают по заявкам родителей и исходя из возраста ребенка. За период акции сотрудники КЦСО собрали 22 школьных набора, которые получили дети в пос. Каратайка, Амдерма. Это очень мало, поэтому жителей округа просят активнее принимать участие в акции "Соберем ребенка в школу".