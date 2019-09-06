В "Президентских состязаниях" в Анапе НАО представляют тельвиские школьники

5 сентября в центре "Смена" в Анапе проходит финал российских спортсоревнований школьников, где Ненецкий округ представлен командой из Тельвиски. Она победила в региональном этапе состязаний среди учащихся 5-7 классов, живущих в сельской местности.



Состязания в населенных пунктах НАО проходили весной и включали спортивное многоборье, творческий конкурс, веселые старты. Помимо тельвисочной команды боролись за попадание во всероссийский финал школьники Харуты, Хорей-Вера, Индиги, Красного, Усть-Кары, Каратайки, Великовисочного, Амдермы, Нижней Пеши. Победителей определили в 3 возрастных группах.



Во всероссийском финале принимают участие 2 тыс. школьников из 80 городских и 80 деревенских классов-команд, приехавших из 83 регионов РФ. В обязательную программу входят – эстафета, спортивное многоборье, теоретический и творческие конкурсы. Также ребята могут продемонстрировать мастерство в плавании, шахматах, бадминтоне, самбо и мини-футболе.



В округе мероприятие проводится на деньги региональной казны в рамках госпрограммы развития физкультуры в НАО.