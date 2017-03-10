Государственная поддержка учреждений образования в Карелии будет проводиться по нормативам, утвержденным правительством республики

Республика Карелия >> Образование >> 10.03.2017

Новое постановление правительства Карелии утверждает нормы обеспечения госгарантий реализации прав населения на получение бесплатного образования в дошкольных учреждениях образовательного характера, начального и основного общего, среднего образования в школах.

Структуру нормативов разработали исходя из типов и уровней учреждений образования. В частности, отдельные нормативы будут касаться обучения в поселках городского типа, а для сельских школ, где наполняемость классов низкая, ввели повышающий коэффициент. Этот коэффициент также разработан для учеников, нуждающихся в долгом лечении, и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые должны обучаться по индивидуальным схемам. Особенно это касается изучения родных языков (карельского, финского, вепсского).

Малокомплектные общеобразовательные организации будут иметь индивидуальный норматив, определяющийся в зависимости из проекта бюджетной сметы на текущий финансовый год. При этом будет учитываться оптимальное комплектование классов.

Главное нововведение 2017 г. - объединение двух составляющих финансового обеспечения общего и дошкольного образования. Это даст возможность органам местного самоуправления максимально эффективно, а главное – самостоятельно, распределять деньги между учреждениями образования. Такая система подхода сделает финансирование учреждений образования более рациональным и эффективным.

Господдержка муниципальной сферы образования в этом году составит 5 млрд руб., что на 300 млн руб. больше уровня 2016 г. В качестве дополнительных вливаний предусмотрены бюджетные средства на увеличение зарплаты педагогам в сфере дошкольного образования.

Постановление опубликовано на сайте Минфина Карелии в категории "Нормативные документы".





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