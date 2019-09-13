Конкурс "Наставник года" стартовал в Коми

Конкурс проходит в 2 этапа по 3 номинациям. После отбора в районах и городах будет проводиться финал, а итоги подведут объявят имена победителей в ноябре.



Наставники республики поборются за звание лучшего. Конкурс организован Минтруда Коми по поручению Главы региона С. Гапликова в рамках Года наставничества.



Первый этап конкурса пройдет на уровне муниципалитетов, потом конкурсанты из каждого муниципалитета поедут на финал. За звание лучших можно бороться в категориях "Наставничество в бизнесе, на производстве, других производственных сферах", "Наставник – ветеран", "Наставничество в здравоохранении, соцсфере, образовании, культуре, спорте, непроизводственных сферах".



Принять участие могут наставники, работающие в организациях разных форм, частные предприниматели, члены общественных организаций на территории Коми.



Призовой фонд – 3 млн руб., т е. каждый победитель получит по 1 млн руб.



Цель конкурса – стимулирование и мотивация наставнического движения, повышение соцстатуса наставника, признание его работы в воспитании и подготовке кадров. Конкурс должен способствовать обмену практиками и опытом.