В Череповце на самообразование перешли более 300 школьников

Вологодская область >> Образование >> 14.09.2019

Альтернативную форму обучения в Череповце выбрали в 2,5 раза больше школьников, чем в предыдущие годы.

Когда детей переводят на дистанционное обучение, родители уведомляют об этом управление образования, где ведется учет форм обучения. В 2019/2020 гг. на самообразование перешли 300 детей из 1-9 классов и 17 старшеклассников. Для получения аттестата им, как и всем остальным школьникам, обучающимся в стационарных образовательных учреждениях, нужно сдать ЕГЭ.

Дистанционную форму обучения выбирают все больше детей, и такая тенденция наблюдается уже 4 года. В основном это дети начальных классов. Форму, порядок аттестации определяет для них школа. Промежуточную дистанцию ученик может пройти в школе на выбор.

Причины перехода на обучение дома могут быть разные. В этом учебном году 100 тыс. российских детей будут обучаться дома, поскольку их родители выбрали альтернативную форму образования, в том числе семейное обучение. За 2016?2017 годы в России было около 14,5 млн школьников, а 8,5 тыс. учились дистанционно.





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