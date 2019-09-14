В Череповце на самообразование перешли более 300 школьников

Альтернативную форму обучения в Череповце выбрали в 2,5 раза больше школьников, чем в предыдущие годы.



Когда детей переводят на дистанционное обучение, родители уведомляют об этом управление образования, где ведется учет форм обучения. В 2019/2020 гг. на самообразование перешли 300 детей из 1-9 классов и 17 старшеклассников. Для получения аттестата им, как и всем остальным школьникам, обучающимся в стационарных образовательных учреждениях, нужно сдать ЕГЭ.



Дистанционную форму обучения выбирают все больше детей, и такая тенденция наблюдается уже 4 года. В основном это дети начальных классов. Форму, порядок аттестации определяет для них школа. Промежуточную дистанцию ученик может пройти в школе на выбор.



Причины перехода на обучение дома могут быть разные. В этом учебном году 100 тыс. российских детей будут обучаться дома, поскольку их родители выбрали альтернативную форму образования, в том числе семейное обучение. За 2016?2017 годы в России было около 14,5 млн школьников, а 8,5 тыс. учились дистанционно.