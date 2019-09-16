К 2025 г. вторых смен в школах Ухты не будет

В Коми продолжают развивать инфраструктуру сферы образования. К 2025 г. планируется построить оду школу в Ухте на 1,2 тыс. мест. Сейчас в городе 8 школ со вторыми сменами и охватом в 1308 человек.



Из бюджета республики готовы выделить 950 млн руб. на строительство новой школы в Ухте, только если ее включат в инвестиционную адресную программу Коми на 3 года. Пока строительство школы вызывает много вопросов. Чтобы построить всего одну школу и решать проблему с вторыми сменами, нужно 6 лет? Такие темпы нельзя назвать прогрессивными и соответствующими нормальному развитию сферы образования.



В марте администрациям всех муниципальных образований направлены рекомендации об организации подготовки и представлению министерству образования Коми документации по объектам образования, чье возведение намечено с 2020 г. Решение о необходимости строительства, по подготовке документации, принимается самостоятельно муниципалитетом с учетом приоритетности. По распоряжению главы Коми правительству поручено финансирование строительства только при наличии госэкспертизы проектной документации.