Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13

В Сыктывкаре предприниматель М. Ивашов решил взять аренду здание сгоревшей школы, но узнав, что только в качестве земельного налога придется заплатить 200 тыс. руб., отказался ее восстанавливать.



Напомним, что ранее в Сыктывкаре провели тендер на аренду двухэтажного деревянного здания школы №13. На 49 лет школу взял в аренду частный предприниматель за 1 руб. в год. Он обязан был за 2 года подготовить, согласовать проектную документацию по сохранению здания культурного наследия. Далее объект за 5 лет должны были отремонтировать и отреставрировать. Предприниматель собрался открыть в здании куры языков, танцев, но необходимость выплачивать земельный налог привела к расторжению договора.



Горадминистрации предложили снизить размер налога для инвестора, но инициатива не нашла поддержки. В других регионах такие меры неоднократно принимались. Например, в Тамбовской области налог на землю для подобных случаев снижали в 100 раз, а количество арендаторов стало расти. В Сыктывкаре решили, что лучше предпринимателями разбрасываться и найти нового с помощью очередного тендера.