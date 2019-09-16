Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13

Республика Коми >> Образование >> 16.09.2019

В Сыктывкаре предприниматель М. Ивашов решил взять аренду здание сгоревшей школы, но узнав, что только в качестве земельного налога придется заплатить 200 тыс. руб., отказался ее восстанавливать.

Напомним, что ранее в Сыктывкаре провели тендер на аренду двухэтажного деревянного здания школы №13. На 49 лет школу взял в аренду частный предприниматель за 1 руб. в год. Он обязан был за 2 года подготовить, согласовать проектную документацию по сохранению здания культурного наследия. Далее объект за 5 лет должны были отремонтировать и отреставрировать. Предприниматель собрался открыть в здании куры языков, танцев, но необходимость выплачивать земельный налог привела к расторжению договора.

Горадминистрации предложили снизить размер налога для инвестора, но инициатива не нашла поддержки. В других регионах такие меры неоднократно принимались. Например, в Тамбовской области налог на землю для подобных случаев снижали в 100 раз, а количество арендаторов стало расти. В Сыктывкаре решили, что лучше предпринимателями разбрасываться и найти нового с помощью очередного тендера.





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