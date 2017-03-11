Студенты Сыктывкара могут на лето устроиться проводниками в поезда РСО

Студенты Сыктывкара могут летом трудоустроиться в Федеральную пассажирскую компанию, т. е. поработать проводниками. Для этого необходимо пройти спецобучение по профессии и комплексную медкомиссию.



Студенческие отряды проводников – часть крупной общероссийской организации "Российские студенческие отряды". Главная цель РСО - содействие трудоустройству студентов на летний период. Для компании - это тоже плюс, так как позволяет экономить средства на зарплате проводников (студенты получают на порядок меньше профессионалов). Многие критики считают, что настоящая цель проекта именно в экономии денег РСО.



Около 7 тыс. студентов обслуживают железнодорожные пассажирские вагоны. Летний период традиционно считается отпускным, поэтому пассажиропоток увеличивается, вместе с количеством новых поездов, и своими силами РСО с нагрузкой не справляется. У студентов есть преимущества перед опытными проводниками – мобильность, задор и любопытство, которые позволяют работать с энтузиазмом. Это шанс заработать, получить стаж, отвлечься от учебы, посмотреть на разные города и постоянно общаться с разными людьми, набираться жизненного опыта и впечатлений.



Ребята признаются, что общение – это главное, ради чего стоит идти в проводники. Люди встречаются разные, каждый со своими историями жизни, опытом, с ними интересно. В некоторых ситуациях приходится проявлять терпение или решать важные вопросы, после чего появляется понимание ответственности, которая лежит на проводнике.



В прошлом году ребята отряда "Синара" обслуживали составы Сыктывкар-Сосногорск-Новороссийск и провели в рейсах 420 часов. В этом году набор проводников на летний период продолжится до 25 марта, и всех желающих приглашают попробовать себя в новой роли.