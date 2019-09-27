Студенты-отличники НАО будут получать стипендию 5 тыс. руб.

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 27.09.2019

Порядок предоставления допмер соцподдержки разработан Департаментом образования НАО по распоряжению главы округа А. Цыбульского.

Он выступает в силу 30 сентября и затронет стипендии, компенсации по аренде жилья за границами округа, оплаты проезда на место учебы и обратно, к месту практики студентов, обучающихся по целевым договорам за пределами округа, получающих диплом в области образования.
Теперь отличники будут получать 5 тыс. руб., а хористы-отличники – 3 тыс. руб. стипендии.

Педагогам-целевикам компенсируют аренду жилья вне региона, проезд до места учебы и обратно 1 раз в 2 года, каждый год - к месту практики и обратно.

Выплата компенсации будет осуществляться Ненецким региональным центром развития образования, для чего студентам нужно подать заявление после окончания семестра не позднее 1 месяца. К заявлению надо приложить копию паспорта, зачетки и справку с места учебы.

Со всеми студентами-целевиками подписываются договоры на обучение для нужд региона в высших и специальных учреждениях профобразования.





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