Студенты-отличники НАО будут получать стипендию 5 тыс. руб.

Порядок предоставления допмер соцподдержки разработан Департаментом образования НАО по распоряжению главы округа А. Цыбульского.



Он выступает в силу 30 сентября и затронет стипендии, компенсации по аренде жилья за границами округа, оплаты проезда на место учебы и обратно, к месту практики студентов, обучающихся по целевым договорам за пределами округа, получающих диплом в области образования.

Теперь отличники будут получать 5 тыс. руб., а хористы-отличники – 3 тыс. руб. стипендии.



Педагогам-целевикам компенсируют аренду жилья вне региона, проезд до места учебы и обратно 1 раз в 2 года, каждый год - к месту практики и обратно.



Выплата компенсации будет осуществляться Ненецким региональным центром развития образования, для чего студентам нужно подать заявление после окончания семестра не позднее 1 месяца. К заявлению надо приложить копию паспорта, зачетки и справку с места учебы.



Со всеми студентами-целевиками подписываются договоры на обучение для нужд региона в высших и специальных учреждениях профобразования.