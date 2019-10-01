В Коми учащимся младших классов с сентября 2020 г. будут давать бесплатное молоко

Возможность реализации плана по бесплатной выдаче школьникам молока обсудили в Минсельхозе Коми.



Проект решили сделать республиканским и назвать "Молоко детям". Его задача - обеспечить учеников начальных классов дополнительным питанием - бесплатной порцией молока. Этот продукт содержит питательные элементы для растущего организма. Это позволит укрепить здоровье школьника, сформировать осознанное отношение к здоровому питанию. Сейчас рекламируют только газированные напитки для детей, а пользе молока никто не говорит. Поэтому в Коми хотят запустить информационно-просветительскую акцию среди учащихся, их родителей.



Проект намерены ввести с нового учебного года и охватить им 1-4 классы всей республики. На это потребуется 50 млн руб. из республиканской казны. Школьникам будут давать индивидуальную упаковку молока 200 гр. 3 раза в неделю, что можно было ее пить в любое время.



Сыктывкарский молокозавод готов выпускать молоко в спецупаковке. АПК Коми заинтересован в расширении поставок местной молокопродукции в бюджетную сферу. Сейчас объем поставок республиканских производителей - 44%.