В Коми учащимся младших классов с сентября 2020 г. будут давать бесплатное молоко
Возможность реализации плана по бесплатной выдаче школьникам молока обсудили в Минсельхозе Коми.
Проект решили сделать республиканским и назвать "Молоко детям". Его задача - обеспечить учеников начальных классов дополнительным питанием - бесплатной порцией молока. Этот продукт содержит питательные элементы для растущего организма. Это позволит укрепить здоровье школьника, сформировать осознанное отношение к здоровому питанию. Сейчас рекламируют только газированные напитки для детей, а пользе молока никто не говорит. Поэтому в Коми хотят запустить информационно-просветительскую акцию среди учащихся, их родителей.
Проект намерены ввести с нового учебного года и охватить им 1-4 классы всей республики. На это потребуется 50 млн руб. из республиканской казны. Школьникам будут давать индивидуальную упаковку молока 200 гр. 3 раза в неделю, что можно было ее пить в любое время.
Сыктывкарский молокозавод готов выпускать молоко в спецупаковке. АПК Коми заинтересован в расширении поставок местной молокопродукции в бюджетную сферу. Сейчас объем поставок республиканских производителей - 44%.
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