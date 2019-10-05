Соцподдержку предоставят педагогам вологодских школ

Мэр Вологды С. Воропанов обсудил с учителями реализацию программы соцподдрежки. 45 педагогов, которые устроились на работу в школы после 1 марта 2019 г., будут ежемесячно получать компенсацию в виде 75% от цены аренды жилья. Но есть ограничение - 9 тыс. руб. Если аренда дороже, остальное учителю придется доплатить из своего кармана.



Инициатива позволит решить проблему недостатка учителей. На июль потребность в них в городе составляла 158 человек. К началу учебного года удалось найти специалистов, но вакантных мест много. Теперь регион будет стараться привлечь не только медиков, но и педагогов.



Педагоги уже стали получать компенсации и в целом программой довольны, хотя без проблем не обошлось: недостаточная информативность по наличию пакета документов для получения денег и неготовность арендодателей работать с мерой поддержки.



Мэр поручил подготовить инструкцию для педагогов, реестр арендодателей, которые готовы предоставлять квартиры. На реализацию меры соцподдержки направлено 4,8 млн руб.