На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии
Усилиями отдела электронных ресурсов и сектора редких книг научной библиотеки вологжанам стал доступен новый ресурс "Генеалогия Вологодского края".
Сейчас возрос интерес к генеалогии, а летопись своей семьи - увлекательное занятие, но составление родословной требует определенных знаний.
Из Генеалогии Вологодского края в электронной библиотеке сайта ВОУНБ им. И. Бабушкина можно узнать:
- основные этапы поиска, правила составления таблиц родословных;
- какая информация есть в Госархиве;
- какие книги по генеалогии есть в облбиблиотеке;
- как работать с документами.
Также здесь можно ознакомиться с примерами родословных и изучить опыт людей по поиску и открытию имен предков. Многая краеведческая литература по генеалогии фондов Вологодской облбиблиотеки оцифрована, поэтому каждый пользователь имеет возможность узнать полные тексты этих книг, статей и мн. др.
Ресурс открытый, поэтому желающие могут поместить туда рассказы о своих семьях, документы из личных архивов, чем облегчить работу новичкам.
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