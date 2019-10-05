На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии

Вологодская область >> Образование >> 05.10.2019

Усилиями отдела электронных ресурсов и сектора редких книг научной библиотеки вологжанам стал доступен новый ресурс "Генеалогия Вологодского края". 

Сейчас возрос интерес к генеалогии, а летопись своей семьи - увлекательное занятие, но составление родословной требует определенных знаний.

Из Генеалогии Вологодского края в электронной библиотеке сайта ВОУНБ им. И. Бабушкина можно узнать:

- основные этапы поиска, правила составления таблиц родословных;

- какая информация есть в Госархиве;

- какие книги по генеалогии есть в облбиблиотеке;

- как работать с документами.

Также здесь можно ознакомиться с примерами родословных и изучить опыт людей по поиску и открытию имен предков. Многая краеведческая литература по генеалогии фондов Вологодской облбиблиотеки оцифрована, поэтому каждый пользователь имеет возможность узнать полные тексты этих книг, статей и мн. др.

Ресурс открытый, поэтому желающие могут поместить туда рассказы о своих семьях, документы из личных архивов, чем облегчить работу новичкам.





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