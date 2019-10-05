На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии

Усилиями отдела электронных ресурсов и сектора редких книг научной библиотеки вологжанам стал доступен новый ресурс "Генеалогия Вологодского края".



Сейчас возрос интерес к генеалогии, а летопись своей семьи - увлекательное занятие, но составление родословной требует определенных знаний.



Из Генеалогии Вологодского края в электронной библиотеке сайта ВОУНБ им. И. Бабушкина можно узнать:



- основные этапы поиска, правила составления таблиц родословных;



- какая информация есть в Госархиве;



- какие книги по генеалогии есть в облбиблиотеке;



- как работать с документами.



Также здесь можно ознакомиться с примерами родословных и изучить опыт людей по поиску и открытию имен предков. Многая краеведческая литература по генеалогии фондов Вологодской облбиблиотеки оцифрована, поэтому каждый пользователь имеет возможность узнать полные тексты этих книг, статей и мн. др.



Ресурс открытый, поэтому желающие могут поместить туда рассказы о своих семьях, документы из личных архивов, чем облегчить работу новичкам.