Коряжемский филиал САФУ закрывается

Архангельская область >> Образование >> 10.10.2019

Филиал САФУ решили закрыть, а студентов перевести в Архангельск. Студентам пообещали сохранение стипендий, обещали предоставить общежитие, но общежития в городе переполнены, поэтому приезжих смогут подселить на свободные места, что их категорически не устраивает.

Проректор по стратегическому развитию Б. Филиппов рассказал, что компенсаций за проезд не предусмотрено, также как помощь в благоустройстве и медицинской помощи. После такого заявления студенты перестали уважать собственную альма-матер, которая показала, что ее совершенно не волнуют учащиеся. Ребят поставили перед фактом, не дав выбора.  

Многие студенты поступали в вуз в своем родном городе, поскольку не могли себе позволить переезд в другой по финансовым соображением, теперь, когда они учатся, их заставляют переехать или бросить вуз. О том, что филиал университета закроют, заранее никого не предупредили, ни студентов, ни педагогов, а сейчас позиция руководства САФУ выглядит агрессивной и не терпящей компромиссов. Почему филиал вуза закрывается, персоналу и студентам также сказать забыли, завуалировав это как оптимизацию системы образования.





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