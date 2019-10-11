Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится в НАО

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.10.2019

Большой этнографический диктант пройдет в округе накануне Дня народного единства. Его участником может стать каждый, владеющий русским языком. Образование, социальная принадлежность, вероисповедание, гражданство, возраст не имеют значения. На территории России акция проводится четвертый год.

Цель диктанта – оценка уровня этнографической грамотности, знаний о народах России. Задания диктанта состоят из 30 вопросов (10 – специальных, 20 – общих). На написание дается 45 минут. Максимум баллов – 100. Ненецкий блок в разрабатывается Ненецким региональным центром развития образования.

В НАО писать диктант будут на спецплощадках, с которыми еще не определились. Для остальных, кто не сможет присутствовать на диктанте, можно проверить знания на сайте БЭД. Там организуют онлайн-тестирование 1-4 ноября. Правильные ответы опубликуют 10 ноября, а индивидуальные результаты – 12 декабря.

В прошлом году в округе диктант написал 531 человек на 13 площадках Нарьян-Мара, пос. Искателей, Каратайка, Харута, Красное, с. Коткино, Оксино. Средний балл составил 57. В России и за границей акцию поддержали 392 тыс. человек.

 





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