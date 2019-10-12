Председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева встретилась с активистами Российского движения школьников

Республика Коми >> Образование >> 12.10.2019

В центре "Гренада" состоялся республиканский слет РДШ. Его участниками стали 150 ребят, приехавших из 15 районов и городов Коми. Это участники мероприятий движения и представители общественных объединений, детских советов образований, школ региона.

Встретиться со спикером пришли активисты, большая часть которых входит в состав главного органа самоуправления Коми – Большого детского совета. Дорофеева рассказала ребятам о работе депутатов,  законотворческом процессе, социально важных законах, проекте "Народный бюджет", реализуемый по поручению главы Коми С. Гапликова. Проект позволяет воплотить в жизнь идеи детей, испытать силы в проектировании серьезных решений, дает шанс завить о себе.

Также в рамках встречи Дорофеева открыла конверт и назвала нового лидера Большого детского совета, который был избран в процессе голосования, проходившего в 2 тура. Победительницей стала Т. Романова из Усть-Кулома, которой Дорофеева пожелала  успешной работы, поддержки со стороны остальных, реализации задуманных планов.





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