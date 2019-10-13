Специализированный детсад № 32 Архангельска лишился медперсонала

Архангельская область >> Образование >> 13.10.2019

Сокращение финансирования садика привело к тому, что пришлось сократить медицинский персонал. Теперь в детсаду № 32 "Песенка" нет людей, которые в случае необходимости могут оказать квалифицированную медпомощь.

Воспитанниками садика являются дети с ограниченными возможностями здоровья (с амблиопией, косоглазием, тяжелыми патологиями глаз), поэтому медпомощь им нужна чаще, чем детям в других детсадах. Этот садик оборудован медицинской аппаратурой, но этого мало.

Штатным расписанием было предусмотрено 2 офтальмолога, 4 медсестры-ортоптистки, но сейчас муниципалитет перестал финансировать ставки медперсонала, что вызвало бурю возмущения у общественности.

Но в муниципалитете приняли решение, что медобслуживание будет выполнять поликлиника, но денег на оказание услуг по полисам медстрахования не предусмотрено. По этой причине для сохранения профиля детсада приняли решение сократить объемы медпомощи в 6 раз.

Детсад существует 50 лет, относится к заведениям компенсирующего вида. Это один из 3 подобных детских садиков в городе.





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