Специализированный детсад № 32 Архангельска лишился медперсонала
Сокращение финансирования садика привело к тому, что пришлось сократить медицинский персонал. Теперь в детсаду № 32 "Песенка" нет людей, которые в случае необходимости могут оказать квалифицированную медпомощь.
Воспитанниками садика являются дети с ограниченными возможностями здоровья (с амблиопией, косоглазием, тяжелыми патологиями глаз), поэтому медпомощь им нужна чаще, чем детям в других детсадах. Этот садик оборудован медицинской аппаратурой, но этого мало.
Штатным расписанием было предусмотрено 2 офтальмолога, 4 медсестры-ортоптистки, но сейчас муниципалитет перестал финансировать ставки медперсонала, что вызвало бурю возмущения у общественности.
Но в муниципалитете приняли решение, что медобслуживание будет выполнять поликлиника, но денег на оказание услуг по полисам медстрахования не предусмотрено. По этой причине для сохранения профиля детсада приняли решение сократить объемы медпомощи в 6 раз.
Детсад существует 50 лет, относится к заведениям компенсирующего вида. Это один из 3 подобных детских садиков в городе.
Рекомендуем по теме:
Доходы бюджета НАО за 2019 г. увеличились на 2,1 млрд руб.
В Череповце на самообразование перешли более 300 школьников
Началась эвакуация опасных понтонов на берегу Белого моря
"Зеленый рекорд" состоялся в Мурманске
Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13
В Мурманском театре кукол проходит IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона
К 2025 г. вторых смен в школах Ухты не будет