100 тыс. руб. заплатила школа за недопуск ученика к урокам из-за опоздания

Сыктывкарская школа № 12 признана судом виновной в том, что нарушила права на образование. Школьника не пустили на уроки из-за опоздания, и случилось это летом, во время подготовки к экзаменам. Ученик опоздал на консультацию по подготовке к аттестации по математике, и учитель не пустила его на занятие. Школа нарушили право на образование, предусмотренное законодательством, и теперь обязана выплатить штраф – 100 тыс. руб.



С этим решением суда школа не согласилась, подав жалобу в городской суд, но первое заседание так и не состоялось, и в результате было отложено на 25 октября.



Напомним, что согласно ст. 5.57 КоАП России предусмотрена админответственность за незаконное ограничение прав на образование. Например, за отказ в приеме в школу, отчисление. Должностные лица наказываются штрафом в 30-50 тыс. руб., юридические лица – 100-200 тыс. руб. Такого определения как недопуск к занятиям в законе нет, поэтому суд может трактовать закон на свое усмотрение. Но права на получение образования ученика были ограничены, и за это предусматривается наказание.