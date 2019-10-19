Выпускники ненецких школ предпочитают поступать в вузы Санкт-Петербурга

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 19.10.2019

В НАО подвели итог вступительной кампании в высшие и средние учебные заведения. Наибольшее количество выпускников окружных школ стали студентами САФУ имени М. Ломоносова (Архангельск).  Студентами университета стали около 40 человек из 297 выпускников НАО. Также популярностью у выпускников пользовался Санкт-Петербург, куда отправились поступать 78 человек.

В учебных заведениях Поморья будут обучаться 69 выпускников 11-х классов. 39 выпускников отдали предпочтение средним профессиональным заведениям Нарьян-Мара. 14 человек решили поступить в учебные заведения Кирова, в том числе в Вятский госуниверситет. В Москву и Ярославль отправились поступать 11 и 5 выпускников соответственно.

Среди лидеров по количеству привлеченных студентов из округа в 2019 г. помимо САФУ можно назвать Северный медицинский госуниверситет Архангельска (СГМУ), куда поступали 11 человек.

42% выпускников продолжили учиться в школе, 54% поступили в начальные и средние профессиональные учебные заведения, 8% отправились в армию и устроились на работу. 





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