Уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка О. Смирнова изучила организацию питания в школе №42

Вологодская область >> Образование >> 25.10.2019

О. Смирнова решила оценить организацию питания в школе №42 в связи с решением губернатора увеличить стоимость льготного питания до 50 руб. Из муниципальной казны на питание учеников младших классов добавлено 5 руб., на питание старшеклассников – 10 руб.

Администрация школы считает, что питание стало более сбалансированным, калорийным. Если раньше в меню преобладали каши, то сейчас в рационе больше овощей, разнообразных мясных продуктов, кондитерских изделий. Питание не разделяется  на льготное и обычное. На все обеды цена одинаковая – 60 руб.

О. Смирнова изучила бракеражный журнал, обратила внимание на необходимость указать в меню замену блюд пищевым аллергикам. Также она отметила, что положительным моментом стало увеличение перемен до 20 минут. Это дает возможность полноценно пообедать во время любой перемены. Раньше такая длинная перемена была всего одна. Пообщавшись с ребятами, Смирнова выяснила, что детям питание в школе нравится, оно вкусное, не холодное, а времени на прием пищи хватает.





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