Стальной цилиндр с посланием заложили в гимназии Северодвинска
Капсулу времени заложили в первой прогимназии Северодвинска. Ее должны вскрыть в 2039 г. Датой извлечения послания выбрали 3 октября, поскольку в этот день будут праздновать столетие местного оборонного гиганта - "Севмаша".
В стальной цилиндр решили поместить послание будущему поколению школьников, а также несколько сюрпризов.
Ученики Ольховатской школы вместе с классными руководителями, представителями СДК написали послание потомкам. Жители поселка не должны вскрывать капсулу до 2039 г. В письме были добрые пожелания школьникам будущего, напутствия, описание событий 2019 г., которые происходили в селе. Вместе с письмами ребята положили флешку с летописью села, фотографии и видеоролик-обращение от взрослых и ребят. Капсула была предана на хранение в Ольховатскую библиотеку.
Напомним, что капсулы времени раньше были популярны не только в России. Их закладывали на предприятиях, в школах, во время строительства важных объектов. Некоторые капсулы закладывались на 100 лет, 25 лет или 50 лет.
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