Оздоровительные лагеря дневного пребывания откроются в Мурманске

На этой неделе в Мурманске начали работу оздоровительные лагеря при школах. Они рассчитаны на проведение досуга во время школьных каникул. Если родители не могут уделить своему ребенку внимание по причине занятости на работе, этим займутся школьные учителя. В городе работают 8 лагерей: в школах № 44, 57, 56, 27, 23, 42, гимназии № 8, в лицее № 2.



До 2 ноября дети смогут посещать экскурсии, ходить в кино, принимать участие в спортивных состязаниях, ходить в театры, музей и библиотеки. Все поездки и походы будут организованными, под присмотром преподавателей. В Минобразования считают, что дети во время каникул не должны быть предоставлены сами себе и весь день сидеть перед телевизором или компьютером. Находиться в лагерях можно с 8.30 до 14.30. Программа для ребят подготовлена разноплановая, познавательная и очень насыщенная. Время в школе на каникулах они проведут с пользой. Об этом рассказала Л. Ананина, начальник отдела воспитания и охраны прав несовершеннолетних горадминистрации Мурманска.