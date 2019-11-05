Вологодский университет проведет день открытых дверей

Вологодская область >> Образование >> 05.11.2019

Вологодский госуниверситет в рамках Всероссийского фестиваля науки проведет день открытых дверей. Он намечен на 17 ноября. Абитуриенты получат возможность познакомиться с работой вуза, узнать информацию о направлениях, условиях поступления, возможностях инфраструктуры. Также гостям расскажут о работе 7 институтов ВоГУ и колледжа в Вологде. Затем пришедших ждет встреча с руководством университета, преподавателями, выпускниками. Будущие студенты смогут принять участие в мастер-классах, круглых столах и научных лабораториях ведущих ученых ВоГУ. В качестве развлекательной программы гостям предложат интерактивные мероприятия, творческие номера представителей вуза. Начало мероприятий в 10:00 в здании на пр. Победы,37.

В вузе считают, что уже пора определяться с будущей профессией и направлением обучения, чтобы за учебный год уделить больше внимания необходимым предметам.

Напомним, что ВоГУ активно привлекает к обучению иностранных студентов. В этом учебном году их 35, а один приехал из далекой Гвинеи.





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