"Большой этнографический диктант" в НАО написали 976 человек

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 06.11.2019

Для проведения диктанта было задействовано 30 площадок. Свои знания в этом году решили проверить в 2 раза больше человек, чем годом ранее. 465 человек писали диктант в сельской местности. Наибольшее количество экзаменуемых зарегистрировано в Оме – 78. Но самой популярной городской площадкой стало Ненецкое профессиональное училище, где написали диктант 70 человек. В Ненецком краеведческом музее и школе им. Пырерки писали диктант по 60 человек.

На задание отводилось 45 минут, за которые нужно было ответить на 30 вопросов, из которых 20 общих и 10 с региональной спецификой.

Самый юный участник – житель Нарьян-Мара в возрасте 5 лет, самый возрастной – 86-летняя жительница Харуты.

Высокими показателями участники "Большого этнографического диктанта" не порадовали. Средний балл по округу составил всего 53 из 100.

Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности людей, знаний о народностях России. Он призван оказывать содействие укреплению гражданской идентичности и межэтнического мира.





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