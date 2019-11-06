"Большой этнографический диктант" в НАО написали 976 человек
Для проведения диктанта было задействовано 30 площадок. Свои знания в этом году решили проверить в 2 раза больше человек, чем годом ранее. 465 человек писали диктант в сельской местности. Наибольшее количество экзаменуемых зарегистрировано в Оме – 78. Но самой популярной городской площадкой стало Ненецкое профессиональное училище, где написали диктант 70 человек. В Ненецком краеведческом музее и школе им. Пырерки писали диктант по 60 человек.
На задание отводилось 45 минут, за которые нужно было ответить на 30 вопросов, из которых 20 общих и 10 с региональной спецификой.
Самый юный участник – житель Нарьян-Мара в возрасте 5 лет, самый возрастной – 86-летняя жительница Харуты.
Высокими показателями участники "Большого этнографического диктанта" не порадовали. Средний балл по округу составил всего 53 из 100.
Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности людей, знаний о народностях России. Он призван оказывать содействие укреплению гражданской идентичности и межэтнического мира.
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