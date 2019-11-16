Федеральный проект "Уроки цифры" запущен в НАО

Уроки цифры проходят ежемесячно во время учебного года. Каждый урок посвящен отдельной теме, а темой занятий в ноябре стали "Большие данные".



Уроки проводят специалисты Департамента цифрового развития округа. Они рассказывают школьникам о видах данных, процессах, связанных с ними. Участниками последних двух занятий стали классы с углубленным изучением информатики и математики, а также одиннадцатиклассники, которые обучаются по программе "Яндекс-лицей". Помимо лекций, в рамках уроков, организована экскурсия по окружному центру обработки данных информационно-аналитического центра.



"Уроки цифры" можно проводить в любой школе, если ее руководство напишет заявку. В этом месяце ученикам рассказывали о том, как анализ данных влияет на увеличение просмотров в соцсетях, старшеклассникам предлагали заняться дата-анализом на базе данных, выведенных слушателями "Урока цифры" из разных регионов.



В следующем месяце темой уроков станут облачные технологии, а занятия пройдут при участии компании "1С". В феврале запланирован урок "Персональные помощники" при поддержке "Яндекс", а в марте - "Безопасность будущего" с "Лабораторией Касперского".