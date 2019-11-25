Фестиваль науки прошел в Череповце

Вологодская область >> Образование >> 25.11.2019

Ключевым событием выходных стал второй фестиваль науки. Он прошел на площадке Дворца химиков, где можно было увидеть битвы роботов, лазерное шоу, лабораторные опыты и занимательные мастер-классы. Также два дня можно было посещать лекции, играть в зоопарке с экзотическими животными и заниматься спортом в городке здоровья.

В этом году форматом мероприятия был выбран "научный коктейль", поскольку в 2019 г. таблица химических элементов Д. Менделеева отмечает 150-летие, а фестиваль приурочен к этой дате.

Участвуя в глобальном событии, молодежь смогла приобщиться к научному творчеству, а накопленный учеными опыт и энергия школьников, дали толчок инновационным идеям.

Целью фестиваля было показать, что наука и творчество – это яркое, веселое, интересное и увлекательное занятие. Кроме того, посетители должны были увидеть прорывные научные технологии. С помощью подобных мероприятий можно привлечь в науку молодежь, которая традиционно считает, что заниматься научной работой сложно, нудно и скучно.





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