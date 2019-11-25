В Череповецкой области обновят пищеблоки в школах

Вологодская область >> Образование >> 25.11.2019

В череповецких школах решили обновить пищеблоки. План по замене кухонного оборудования рассчитан до 2022 г. Об этом сообщила заммэра Череповца Н. Стрижова. Сейчас морально устаревшее оборудование установлено в 50% городских школ.

В 2012 г. 18 пищеблоков обновили с помощью федеральной программы. Тогда удалось получить новые пароконвектоматы и конвекционные печи. Но в остальных школах пищеблоки старые. Только в СШ № 10, 6, 15 пищеблоки обновили в рамках капитального ремонта.

В октябре школы проверили сотрудники Роспотребнадзора. Они высказали замечания по пищеблокам. По региональной программе в следующем году планируется провести ремонт в школе № 18, в 2021 г. - в школе № 20, в 2022 г. - в 21-й.  Средства на ремонт пищеблоков заложены в горобюджет на 2020-2022 гг. Списка школ, в которых замена пройдет в первую очередь, пока нет.

Также Н. Стрижова рассказала, что школьные столовые Череповца переведут на безналичный расчет. В настоящий момент система "Электронная столовая" работает в 14 городских школах.





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