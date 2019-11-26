Представители НАО взяли призы в Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
В категории "Школьники" бронзовая медаль досталась О. Михайловой из пос. Искателей и ее учителю Н. Глушковой. Еще одну "бронзу" привезла домой В. Нечаева, завоевавшая награду в категории "Специалисты". Наставником В. Нечаевой была Г. Честнейшина.
В этом году участниками "Абилимпикса" стали 1,8 тыс. человек из 85 регионов страны, которые соревновались в 62 компетенциях. В финальной части округ представляли представители изобразительного искусства, вязания крючком, обработки текста, флористики, вязания спицами в категориях "Специалисты" и "Школьники".
Напомним, что НАО принимает участие в чемпионате второй раз. В 2018 г. округа представляла Л. Протопопова, которая привезла золотую медаль в компетенции "Вязание крючком".
Цель чемпионата - содействие развитию профинклюзии обучающихся, молодых специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями. В России движение "Абилимпикс" развивается с 2014 г. Оно является частью международного движения, объединяющего 46 государств.
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