Представители НАО взяли призы в Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.11.2019

В категории "Школьники" бронзовая медаль досталась О. Михайловой из пос. Искателей и ее учителю Н. Глушковой. Еще одну "бронзу" привезла домой В. Нечаева, завоевавшая награду в категории "Специалисты". Наставником В. Нечаевой была Г. Честнейшина.

В этом году участниками "Абилимпикса" стали 1,8 тыс. человек из 85 регионов страны, которые соревновались в 62 компетенциях. В финальной части округ представляли представители изобразительного искусства, вязания крючком, обработки текста, флористики, вязания спицами в категориях "Специалисты" и "Школьники".

Напомним, что НАО принимает участие в чемпионате второй раз. В 2018 г. округа представляла Л. Протопопова, которая привезла золотую медаль в компетенции "Вязание крючком".

Цель чемпионата - содействие развитию профинклюзии обучающихся, молодых специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями. В России движение "Абилимпикс" развивается с 2014 г. Оно является частью международного движения, объединяющего 46 государств.





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