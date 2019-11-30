В Соловецком монастыре открылась школа колокольного звона

На Соловках каждый желающий может обучиться профессиональному колокольному звону. Здесь открыты курсы разных степеней сложности.



Работает Академия колокольного звона на подворье Соловецкого монастыря. Идея ее создания принадлежит мастеру колокольного звона В. Петровскому.



Под школу монахи выделили 2 зала с учебными колоколами. Также у школы есть собственная звонница на третьем этаже монастыря. Учебные тренажеры станут головной болью для монахов, поскольку помещения не оснащены звукоизоляцией, а значит, все неумелые потуги учеников будет слышать вся округа. Понравится это не каждому.



Рядом с Академией расположился музей с уникальной коллекцией старинных колоколов 19-20 веков. Также здесь можно увидеть сувенирные предметы. Всего в экспозиции 800 колокольчиков и колоколов разных размеров.



Желающие научиться колокольному звону профессионально должны прослушать курс лекций об истории звона, потом курс для новичков, а далее, по возрастанию сложности, курсы обучения церковному звону и искусству колокольной музыки.