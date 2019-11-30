В Соловецком монастыре открылась школа колокольного звона

Архангельская область >> Образование >> 30.11.2019

На Соловках каждый желающий может обучиться профессиональному колокольному звону. Здесь открыты курсы разных степеней сложности.

Работает Академия колокольного звона на подворье Соловецкого монастыря. Идея ее создания принадлежит мастеру колокольного звона В. Петровскому.

Под школу монахи выделили 2 зала с учебными колоколами. Также у школы есть собственная звонница на третьем этаже монастыря. Учебные тренажеры станут головной болью для монахов, поскольку помещения не оснащены звукоизоляцией, а значит, все неумелые потуги учеников будет слышать вся округа. Понравится это не каждому.

Рядом с Академией расположился музей с уникальной коллекцией старинных колоколов  19-20 веков. Также здесь можно увидеть сувенирные предметы. Всего в экспозиции 800 колокольчиков и колоколов разных размеров.

Желающие научиться колокольному звону профессионально должны прослушать курс лекций об истории звона, потом курс для новичков, а далее, по возрастанию сложности, курсы обучения церковному звону и искусству колокольной музыки.





Рекомендуем по теме:

Соловецкий Морской музей отметил 10-летие

На строительство здания школы-интерната в Нарьян-Маре потребуется 480 млн руб.

Краеведческий музей Архангельска отметил 180-летие масштабной выставкой

В Архангельске обнаружили останки фундамента древнего Михайло-Архангельского монастыря

Инклюзивный тренажерный зал открылся в Архангельске

Под Череповцом пройдут традиционные Леушинские стояния


Красные быки пробивают тотал

Видеопроект "Читаем Федора Абрамова" стартует в Архангельске

2,3 млрд руб. выделят в 2020 г. на закупку медоборудования в Вологодской области

В поселке Тоншалово начались работы по строительству спорткомплекса

Медицинский вытрезвитель в Сыктывкаре откроют в декабре

В 2021 г. столица Коми примет чемпионат мира по хоккею с мячом

300 тыс. руб. собрали жители Новодвинска на строительство детской площадки
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета