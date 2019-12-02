В Вологде школьники со справками могут получить рабочие специальности

Вологодская область >> Образование >> 02.12.2019

Жители Вологды и Череповца, которые не смогли сдать экзамены после девяти классов обучения в школе, могут получить профессию. Им предоставляется возможность пройти краткосрочные курсы по рабочим специальностям в Череповецком строительном колледже. Также со справками можно обучаться в других техникумах и колледжах, о чем сообщил сотрудник Рособрнадзора И. Круглинский.

Поступить в Череповецкий строительный колледж со справкой на бюджетное отделение не получится, но получить профессиональную подготовку на девятимесячных курсах можно. 9 месяцев потребуется на обучение сложной профессии, 3 месяца – простой. Студенты получат удостоверение по рабочей профессии.

Обучение обойдется в 3-6 тыс. руб. Обучиться можно на каменщика, маляра, штукатура, столяра. После курсов студенты выходят с 3-м разрядом. В 2018 г. колледж получил классы, в которых проходили обучение 60 человек со справками. После обучения аттестаты получили более 50% учеников, но в этом году колледж не смог получить такого госзаказа.





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