В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов

В медвузах учатся свыше 1 тыс. студентов-целевиков Вологодской области, в том числе 225 череповчан. Об этом рассказал на заседании Гордумы начальник облдепартамента здравоохранения С. Бутаков.



Кадрами укомплектовано 95% обучающихся при коэффициенте совмещения 1,6. Череповчане обучаются на разных курсах. Есть понимание того, по каким направлениям остается дефицит, но студенты выбирают направление сами.



В этом году в медучреждения пришли целевики, поступавшие 6 лет назад, когда программа только начиналась. Всего в 2019 г. в программу принято 100 целевиков, ординаторов. В Череповце в медучреждения устроились более 20 целевиков, в том числе 9 стоматологов. Но в области около 490 врачей не хватает. Студенты-целевики от региона получают ежемесячную стипендию 4 тыс. руб.



Также на заедании обсудили возобновление работы отдела организации медпомощи в Череповце. Инициатива воссоздания исходит от руководства города. Отдел ОМП войдет в структуру управления организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения региона.