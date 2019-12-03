В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Эпидемия гриппа и ОРВИ привела к тому, что в Сыктывкаре пришлось закрыть на карантин 2 первых класса национальной гимназии Коми, а учебный процесс остановлен минимум до 9 декабря.



В горадминистрации Сыктывкара сообщили, что заболеваемость в городе находится на низком уровне, поэтому ситуация не критическая. В Министерстве образования сообщили, что в связи с повышенным заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ карантин действует в 13 мунобразованиях. Полностью закрыты две школы в Сыктывдинском и Ижемском районах.



Также не учатся в 38 классах 22 школ Печоры, Ухты, Инты, Сыктывкара, Сосногорска, Прилузья, Сысольского, Княжпогостского, Корткеросского и Усть-Вымского районов.



В 9 муниципалитетах на карантин закрыли дошкольные учреждения (в Прилузье, Удоре, Ижме). В 15 детских садах на карантине находятся 19 групп (в Сыктывкаре, Прилузье, Ижме, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Куломском, Княжпогостском и Сысольском районах).



Власти республики считают, что ситуация с эпидемией далека от критической, но родители школьников уже бьют тревогу.