В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Республика Коми >> Образование >> 03.12.2019

Эпидемия гриппа и ОРВИ привела к тому, что в Сыктывкаре пришлось закрыть на карантин 2 первых класса национальной гимназии Коми, а учебный процесс остановлен минимум до 9 декабря.

В горадминистрации Сыктывкара сообщили, что заболеваемость в городе находится на низком уровне, поэтому ситуация не критическая. В Министерстве образования сообщили, что в связи с повышенным заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ карантин действует в 13 мунобразованиях. Полностью закрыты две школы в Сыктывдинском и Ижемском районах.

Также не учатся в 38 классах 22 школ Печоры, Ухты, Инты, Сыктывкара, Сосногорска, Прилузья, Сысольского, Княжпогостского, Корткеросского и Усть-Вымского районов.

В 9 муниципалитетах на карантин закрыли дошкольные учреждения (в Прилузье, Удоре, Ижме). В 15 детских садах на карантине находятся 19 групп (в Сыктывкаре, Прилузье, Ижме, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Куломском, Княжпогостском и Сысольском районах).

Власти  республики считают, что ситуация с эпидемией далека от критической, но родители школьников уже бьют тревогу.





Рекомендуем по теме:

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

В Ухте все школы закрыты на карантин

Внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости ОРВИ среди детей

В Коми проживают 236 ветеранов ВОв

В двух колах Петрозаводска введен карантин по менингиту

25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин


В Карелии могут появиться три новые поликлиники

Глава Карелии посетил концерт национального ансамбля "Кантеле"

Ночные экскурсии состоялись в столице Заполярья

Подводный атомный аппарат АС-31 отбуксирован в Северодвинск

Международный "экологический медиапул" СМИ Арктического региона создадут в Арктике

Вологодский университет проведет день открытых дверей

Убившему ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета