51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

К 2021 г. власти республики планируют привлечь в малые города и села 51 учителя с помощью участия в программе "Земский учитель".



В Карелии, особенно в сельской местности, недостаток педагогов ощутимый. Люди не хотят работать в селах, где непростые условия жизни и работы, поэтому приходится привлекать специалистов деньгами и прочими благами. Стать "земским учителем" могут учителя в возрасте до 55 лет со средним и высшим профильным образованием, желающие работать в селе минимум 5 лет. Каждый участник программы получит единовременную выплату – 1 млн руб., не считая причитающейся ежемесячно зарплаты и премий. Выплата будет проводиться частями.



Школы республики, которые претендуют на участие в программе, должны быть в селах или городах с населением до 50 тыс. человек. В школах должны быть вакансии и возможность обеспечить учителю полноценную нагрузку от 18 часов в неделю.



В следующем году власти Карелии планируют заплатить по 1 млн руб. 19 учителям, в 2021 г. – 17, в 2022 г. – 15.



Напомним, что аналогичная программа работает по привлечению врачей.