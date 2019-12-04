51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Республика Карелия >> Образование >> 04.12.2019

К 2021 г. власти республики планируют привлечь в малые города и села 51 учителя с помощью участия в программе "Земский учитель".

В Карелии, особенно в сельской местности, недостаток педагогов ощутимый. Люди не хотят работать в селах, где непростые условия жизни и работы, поэтому приходится привлекать специалистов деньгами и прочими благами. Стать "земским учителем" могут учителя в возрасте до 55 лет со средним и высшим профильным образованием, желающие работать в селе минимум 5 лет. Каждый участник программы получит единовременную выплату – 1 млн руб., не считая причитающейся ежемесячно зарплаты и премий. Выплата будет проводиться частями.

Школы республики, которые претендуют на участие в программе, должны быть в селах или городах с населением до 50 тыс. человек. В школах должны быть вакансии и возможность обеспечить учителю полноценную нагрузку от 18 часов в неделю.

В следующем году власти Карелии планируют заплатить по 1 млн руб. 19 учителям, в 2021 г. – 17, в 2022 г. – 15.

Напомним, что аналогичная программа работает по привлечению врачей.





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