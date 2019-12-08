На площадке МГТУ состоялся этап многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"

В Мурманском техническом госуниверситете состоялся отборочный этап олимпиады для школьников. В нем приняли участие 23 школьника с шестого по одиннадцатый класс. Этот этап МГТУ провел с судоремонтным заводом "10 СРЗ" из Полярного.



Цель олимпиады – развитие интереса у школьников к научно-исследовательской работе, ранняя профориентация, развитие интереса к профессии. Помимо заданий по теме, участники решали задачи реального сектора экономики, инженерные задачи.



Проректор по учебной работе вуза Б. Петров пожелал юным инженерам удачи. Он выразил надежду, что участие в олимпиаде позволит определиться с выбором вуза для поступления.



Напомним, что впервые многопрофильная олимпиада "Звезда" состоялась в 2015 г. С момента запуска проекта к ней присоединились 84 региона РФ и 1 млн школьников. В 2019 г. Мурманская область приняла участие в испытании впервые.



Результат этапа участники узнают после новогодних каникул. Оценивать их работы будет жюри. В феврале 2020 г. пройдет последний этап олимпиады, и будут объявлены победители.