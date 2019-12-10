12 школы Петрозаводска начинают принимать электронные заявления в первые классы

Республика Карелия >> Образование >> 10.12.2019

Школы Петрозаводска начали кампанию по приему заявлений родителей будущих первоклассников. 12 школ принимают документы в обычном и электронном виде.

В следующем учебном году ожидается около 3750 первоклассников. 300 детей поступят в коррекционные классы. Планируется открыть 11 коррекционных классов и 113 общеобразовательных. Сейчас в первых классах обучаются 3,7 тыс. детей.

Законодательство развешает школам самим назначать время приема заявлений. В текущем году в электронной и стандартной форме заявления можно подать в школах №№ 10, 6 и 8, лицее № 13 и гимназиях №  27, 17, 33, 36, 34, 38, 48 43.

Право на первоочередное получение места в школе имеют дети полицейских, военнослужащих, таможенных органов, сотрудников уголовно-исполнительной системы и противопожарной службы.

Напомним, что 2 декабря президент РФ В. Путин подписал закон, согласно которому родные сестры и братья, проживающие по одному адресу, имеют преимущественное право обучаться в одной школе. Закон вступает в силу 12 декабря.





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске прошло шествие первоклассников

И. Мирошник посетила новую школу на Кукковке

Приемная кампания в школы Карелии начнется 22 декабря

Прием заявления на получение путевки "Мать и дитя" в НАО продлен на месяц

В 8 школах Петрозаводска появятся дополнительные первые классы

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом


Вологодский малый бизнес налаживает связи с предпринимателями из Германии и Франции

В ЯНАО открылась продажа билетов на субсидированные авиарейсы

Wildberries запустил Центр экспертизы электронной коммерции в Архангельске

Столица Поморья присоединится к участникам Всемирного аквамарафона

Карельский Минздрав не может открыть вытрезвитель, ссылаясь на законодательные сложности

В Вологодской области подсчитывают ущерб от паводка

"Сказки Гофмана" представлены на столичном фестивале "Видеть музыку"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета