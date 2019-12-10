12 школы Петрозаводска начинают принимать электронные заявления в первые классы
Школы Петрозаводска начали кампанию по приему заявлений родителей будущих первоклассников. 12 школ принимают документы в обычном и электронном виде.
В следующем учебном году ожидается около 3750 первоклассников. 300 детей поступят в коррекционные классы. Планируется открыть 11 коррекционных классов и 113 общеобразовательных. Сейчас в первых классах обучаются 3,7 тыс. детей.
Законодательство развешает школам самим назначать время приема заявлений. В текущем году в электронной и стандартной форме заявления можно подать в школах №№ 10, 6 и 8, лицее № 13 и гимназиях № 27, 17, 33, 36, 34, 38, 48 43.
Право на первоочередное получение места в школе имеют дети полицейских, военнослужащих, таможенных органов, сотрудников уголовно-исполнительной системы и противопожарной службы.
Напомним, что 2 декабря президент РФ В. Путин подписал закон, согласно которому родные сестры и братья, проживающие по одному адресу, имеют преимущественное право обучаться в одной школе. Закон вступает в силу 12 декабря.
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