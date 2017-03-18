"Монди СЛПК" вкладывает деньги в образование будущих сотрудников

Компания "Монди СЛПК" проводит конкурс среди студентов на право стать участником международного образовательного проекта "Стань успешным вместе с Монди!".



Победители получат уникальную возможность учиться в лучших вузах Европы и найти работу в международной компании "Монди". За обучение будет платить компания, так же как и за проживание за рубежом на протяжении двух лет.



К. Пеллер, гендиректор "Монди СЛПК", рассказал, что комбинат оснащен новым оборудованием, использует высокие технологии, внедряет инновации, а значит, нуждается в опытной молодежи. Именно это стало причинно поиска новых специалистов и вкладывания в образование собственных сотрудников.



Участвовать в проекте могут студенты профильных вузов - партнеров "Монди СЛПК", которые уже закончили бакалавриат по специальностям "Химическая технология переработки древесины", "Лесное хозяйство" и студенты последних курсов. У студентов должны быть высокая успеваемость, уровень владения английским языком выше среднего, активная жизненная позиция.



В проекте принимают участие представители "Монди СЛПК", Минобразования, Сыктывкарского лесного института. Заявки принимаются до 20 апреля, после чего на базе предприятия будет работать Центр оценки претендентов, где они смогут показать профессиональные, личностные и языковые компетенции.



Справка. В "Монди Сыктывкарский ЛПК" входит отделение "Mondi Uncoated Fine Paper". Эта компания выпускает немелованную бумагу и является одним из крупнейших производителей бумаги в стране. Комбинат специализируется на производстве офсетной и офисной бумаги, выпускает картон, газетную бумагу, товарную целлюлозу и мн. др. Бумага для офисов "Снегурочка" является самым известным брендом компании.





