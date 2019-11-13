224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 17.12.2019

В округе обнародовали результаты итогового сочинения, дающего допуск к итоговой госаттестации для 11 классов. В адрес Департамента образования НАО заявления на прохождение экзамена направили 254 человека.

К написанию сочинения допустили 242 одиннадцатиклассника, а 12 человек на сочинение не пришли по уважительной причине. Результат проверки итогового сочинения для 18 школьников оказался неудовлетворительным, но у них будет шанс пройти испытание 5 февраля. Если выпускник не может присутствовать на сдаче экзамена, или получает "неуд" во второй раз, ему предоставят последнюю возможность написать сочинение в мае 2020 г.

В ткущем году самой популярной стала тема "Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?". На эту тему сочинения написали 40% выпускников. 27% школьников выбрали тему "Что мешает взаимопониманию между любящими?", 20 % - "Как Вы понимаете утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?".

Задача сочинения - определить уровень речевой культуры человека, начитанность, зрелость и умение рассуждать.





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