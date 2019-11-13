В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

В Детской республиканской больнице Петрозаводска оказались дети с признаками аллергии. Учебные классы лицея №1 обработали инсектицидами после обнаружения педикулеза.



36 школьников жаловались на гиперемию, сыпь, жжение кожи лица, слезотечение. 8 детей оказалась в приемной Детской республиканской больницы, а медики диагностировали им аллергическую реакцию на инсектицидное средство. Лечить ребят будут амбулаторно.



В Минздраве Карелии сообщают, что медработники лицея своевременно оказали помощь всем, за медпомощью в поликлинику никто не обращался. Эту информацию опровергают родителей, которые лично обращались за помощью в больницу.



Директор лицея закрыл на два дня начальные классы, что было связано с проведением обработки против вшей. Но почему дети массово отравились, в Минздраве пояснений не дают. Возмущенные родители не намерены оставлять это без внимания, поскольку пострадали дети. Они требуют от директора объяснений, почему обработка помещений проводилась в присутствии детей, почему никто не остановил учебный процесс?



