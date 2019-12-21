"Северный Кванториум" открылся в Северодвинске

В Архангельской области открылся первый детский технопарк "Северный Кванториум". Он создан на средства нацпроекта "Образование". Его оборудование соответствует мировым стандартам.



Власти Архангельской решили открыть техопарк именно в Северодвинске, поскольку в этом городе есть все предпосылки для технического творчества. Позже аналогичные технопарки будут созданы в Мирном, Архангельске и Котласе. Такая задача поставлена федеральным центром. Об этом сообщил на церемонии открытия технопарка председатель правительства области А. Алсуфьев.



Около 150 млн руб. направлено из консолидированного бюджета на ремонт помещений, закупку оборудования для технопарка. Здание отремонтировали, так как формат работы с детьми требовал соответствующей обстановки.



Директор "Северного Кванториума" Е. Колебакина сообщила, что технопарк будут посещать школьники от 5-го класса и старше. 800 детей в год смогут пройти здесь обучение. Это совершенно новая модель допобразования, которая развивает желание учиться и ничего не бояться.