В 8 школах Петрозаводска появятся дополнительные первые классы

Республика Коми >> Образование >> 20.03.2017

Петрозаводск накрыла волна проблем с записью в школы первоклашек. В этом году в 8 городских школах появятся дополнительные первые классы, которые откроют в общеобразовательных учреждениях, куда заявлений поступило больше всего. Об этом сообщила начальник горуправления образования Л. Иконникова на встрече с министром образования Карелии А. Морозовым.

Поводом для срочной встречи стала ситуация, скалывающаяся вокруг школы №48, где мама ребенка, которому не хватило места в первом классе, обратилась с иском в суд и потребовали анулировать результаты записи.

Сегодня 88 детей находятся в резервных списках, и их мамы и папы хотят отдать их в учреждения повышенного статуса – гимназии и лицеи. Также наблюдается очереди в густонаселенных микрорайонах, и 48 школа одна из таких.

Проанализировав резервные списки, и учтя людей, который на всякий случай записывали своих детей в несколько школ сразу, было принято решение открыть дополнительные классы в школах № 42, 39, 9, 2, 8, 48, первом лицее, 17-ой гимназии.

В 8 школах была доступна электронная запись в первые классы, которая должна была сэкономить время родителям, и, несмотря на многие проблемы, возникшие с реализацией электронной записи, в следующем году ее собираются расширить и усовершенствовать.

Администрация города разнесла запись в школы на разные дни, это снизило нагрузку на портал государственных услуг, но сбоев все равно было слишком много.

В будущем к проблеме записи в школы будут относиться более серьезно, но уже на начальном уровне. Например, в следующем году откроются две новые школы, а строительство новых должно осуществляться с учетом размеров микрорайонов и перспектив их роста. Подход к решению проблемы должен быть комплексным.





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