"Лестницу успеха" сделали в САФУ

Архангельская область >> Образование >> 03.01.2020

Инициаторы создания "Лестницы успеха" - волонтеры культуры совместно с активистами университета.

Авторы проекта уверены, что в условиях северного климата людям не хватает яркости, и нет человека, который не считал бы серые ступени учебного корпуса или подъезда. Эти ступени решили сделать яркими. Активисты надеются, что все, кто поднимается по "Лестнице успеха" и делают на ней фотографии, достигают целей. Это своеобразная лестница желаний, которая исполняет мечты на будущий год. Желающих испытать везение приглашают в третий корпус САФУ.

Суть "Лестницы успеха" в мотивации. Люди должны ставить перед собой четкие и яркие цели, верить, что их можно достичь в этом году. Особенно актуальны будут цели, связанные с обучение, профессией и будущей работой, поскольку лестница находится в университете.

Многие скептически относятся к появлению "Лестницы успеха", поскольку ничего оригинального она не представляет, но многие решают не испытывать судьбу, а если появилась такая возможность, сделать еще один шанс на пути к достижению успеха!





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