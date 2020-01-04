«Лапландия» продолжает праздничный новогодний марафон

В Мурманском центре допобразования "Лапландия" новогодние мероприятия стартовали в конце декабря. Сотни северян посетили красочные представления, а в январе показ спектаклей продолжился.



Любители хореографического искусства увидели музыкальное танцевальное шоу "Волшебное зеркало Снегурочки". Спектакль по мотивам повести С. Прокофьевой "Оставь окно открытым" понравился любителям трогательных историй о дружбе.



Для детей старше 6 лет подготовлен пиратский боевик "Веселый Роджер", в котором зрителей ждет приключение в компании пиратов, объединившихся в поисках сокровищ. Тематика морских приключений была популярна всегда, поэтому "Веселый Роджер" – спектакль вне времени. Его создатели считают, что приправленная юмором история о пиратах понравится зрителю.



После каждой постановки детей ждет игровая программа у елки с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.



Участники спектаклей: ансамбль эстрадного танца Quest, классического танца "Снежинка", ТО "Лира", театральная студия "Круг". Мероприятия проводятся до 5 января.