24 марта в Вологде состоится общегородское родительское собрание

Вологодская область >> Образование >> 21.03.2017

24 марта в Вологде состоится общегородское родительское собрание. Его главной темой будет обсуждение смертельно-опасной интернет игры "Синий кит".

Начальник управления образования города И. Гуляева настаивает на том, что этой теме нужно уделить больше внимания. На встречу пригласят врача-психиатра, который подскажет и родителям, и учителям, как распознать ребенка, находящегося под влиянием "групп смерти" или склонного вступить в игру.

"Синий кит" рассчитан в первую очередь на подрыв неокрепшей психики ребенка. Организаторы игры дают участникам задания, постепенно убеждая человека в том, что он не должен пугаться смерти и медленно подводя его к последней черте. Если ребенок сопротивляется, его начинают запугивать смертью родителей или близких людей, и ребенок просто не в силах сопротивляться. Ему нужно объяснить, что никто ничего его близким не сделает, а ему в случае попадания в такую ситуацию, нужно просто рассказать родителям о случившемся.

Родителям расскажут, как выйти из групп смерти, они должны будут побеседовать об этом с детьми, а учителя и представители родительских советов тоже самое обязаны сделать в школах.

За несколько дней до родительского собрания представители сферы образования обсудят влияние интернета на подростков. 20 марта состоится областное родительское собрание, на котором будут присутствовать представители Департамента образования области, отделения Национальной родительской ассоциации, депутаты Заксобрания, сотрудники психиатрической больниц и психоневрологического диспансера, управления МВД и ГИБДД, центра допобразования детей, Клуба IT-директоров области. Они обсудят с родителями факторы риска психического состояния школьника в Интернете и технические возможности контролирования ребенка в сети.





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