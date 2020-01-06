В Сыктывкаре для нового детсада наберут 3 группы дошкольников

В Орбите проведут набор дошкольников, стоявших в очереди на попадание в детский сад. После новогодних каникул набор будет сделан в 2 группы, которые разместятся в новых корпусах детсада № 23 на ул. Тентюковская. В конце января начнет работу одна группа на 20 детей и две - на 50. Садик находится в жилкомплексе "Атлантида". Открытие детсада запланировано на весну.



Места созданы в рамках регионального проекта по содействию занятости женщин в рамках нацпроекта "Демография". Согласно проекту, для женщин, желающих выйти на работу, должны быть созданы условия для дошкольного образования маленьких детей до 3 лет. Для таких детей детские сады должны размещаться в зданиях и помещениях в районах проживания. На выкуп помещений направлено 32 млн руб. из средств федеральной и республиканской казны, из городского бюджета Сыктывкара.



Напомним, что на 2021 г. запланирован выкуп отдельного здания для детского сада на 150 человек. Это будет способствовать сокращению очереди на попадание в детсады детей до 3 лет.