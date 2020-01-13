В Карелии за детсады придется платить даже летом

Родители детей, посещающих детсад "Сказка" в Питкяранте, не согласны с тем, что местная администрация постановила платить по 44 руб. в день даже если ребенок дошкольное учреждение не посещает все лето. Т. е. ребенок с июня по август может не ходить в садик, но платить родителям за услуги садика все равно придется. Новые правила коснутся всех детсадов.



Родители считают, что администрация решила за их счет возместить недостаток средств в казне. Родители интересуются, насколько законно такое решение. Часто в садиках летом некоторые группы объединяют или временно переводят детей в другие учреждения. Обучающая программа в детсадах рассчитана до 1 июня, а летом у малышей каникулы, поэтому они только играют.



Родители собираются решать проблему радикально. Они настроены решительно и готовы дойти до президента России, если в этом будет необходимость. Сейчас они ведут активную работу в соцсетях, пытаясь рассказать о произволе местных властей как можно большему количеству людей, заручиться их поддержкой.