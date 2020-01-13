В Карелии за детсады придется платить даже летом

Республика Карелия >> Образование >> 13.01.2020

Родители детей, посещающих детсад "Сказка" в Питкяранте, не согласны с тем, что местная администрация  постановила платить по 44 руб. в день даже если ребенок дошкольное учреждение не посещает все лето. Т. е. ребенок с июня по август может не ходить в садик, но платить родителям за услуги садика все равно придется. Новые правила коснутся всех детсадов.

Родители считают, что администрация решила за их счет возместить недостаток средств в казне. Родители интересуются, насколько законно такое решение. Часто в садиках летом некоторые группы объединяют или временно переводят детей в другие учреждения. Обучающая программа в детсадах рассчитана до 1 июня, а летом у малышей каникулы, поэтому они только играют.

Родители собираются решать проблему радикально. Они настроены решительно и готовы дойти до президента России, если в этом будет необходимость. Сейчас они ведут активную работу в соцсетях, пытаясь рассказать о произволе местных властей как можно большему количеству людей, заручиться их поддержкой.





Рекомендуем по теме:

Жители Костомукши требуют снизить плату за услуги детских садов

В Коми на помощь киберпатрулю придут народные дружины

В НАО активно записывают детей в детсады через портал госуслуг

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом

В Карелии изменился порядок получения путевок в детские лагеря

Карельское правительство решили сэкономить на конфетах для детей


В начала 2019 г. в Коми зарегистрировано более 316 тыс. случаев паразитарных и инфекционных заболеваний

Выявляемость онкологических заболеваний в Архангельской области увеличилась до 24,5 %

224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению

Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир

В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета