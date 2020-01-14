В Сийском монастыре прошел педагогический семинар

Архангельская область >> Образование >> 14.01.2020

Форум был посвящен методике преподавания ОПК (основ православной культуры) в Архангельской области. Он проходил на площадке Антониево-Сийского монастыря по благословению Митрополита Холмогорского и Архангельского Корнилия.

На педагогический практикум в монастырь приехали сельские учителя из Холмогор, Матигор, Луковецкого, Бриннаволока. Для них организовали ознакомительную экскурсию по монастырю, трапезу, после чего состоялся открытый урок на знание истории церкви, основ православного учения, богослужебного устава. Также в центре внимания были игровые технологии преподавания ОПК, призванные повысить заинтересованность в получении информации среди воспитанников средней школы.

Игра – самый интересный способ познания окружающего мира. Основы православной культуры также можно изучать с помощью игр, поскольку учить нужно с радостью, а воспитывать с любовью. Процесс обучения должен строиться на интересе. Обучение и воспитание – огромная ответственность, труд, радость, дающая осознание нужности своего существования.





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