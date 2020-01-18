В НАО осталось 2 недели для подачи заявлений на участие в ЕГЭ

Одиннадцатиклассники подают заявления по месту обучения, а выпускники прошлых лет и студенты – в ГБУ "Ненецкий региональный центр развития образования".



Рассчитывать на получение аттестата о среднем образовании могут выпускники 2020 г., выпускники прошлых лет, если сдадут русский язык, математику профильного и базового уровня. Выпускники прошлых лет с аттестатом могут участвовать в ЕГЭ только по математике профильного уровня.



По другим предметам ЕГЭ сдаются по собственному выбору, их число неограниченно. Результаты ЕГЭ, превышающие минимальный балл, будут засчитаны в качестве экзаменов в вузы.



В заявлении нужно перечислить предметы ЕГЭ, а их список должен основываться на списке вступительных экзаменов в вуз по каждой специальности. Рекомендовано выбирать большее количество предметов, что даст возможность расширить выбор специальностей при поступлении.



ЕГЭ пройдет в 3 этапа. Досрочный продлится в период с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая до 29 июня и дополнительный 4-22 сентября.