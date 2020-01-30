Проект по изучению коми языка "Чужан сёрни" в НАО решили продлить

В прошлом году на территории НАО начал работу проект по изучению коми языка "Родная речь". Он был запущен на деньги окружного гранта. Планировалось завершить его в феврале, но учитывая востребованность и отзывы учеников, региональное движение "Изъватас" решило продлить проект. Сейчас ижемский диалект во взрослой и детской группах изучают 17 человек. Всегда есть желающие его изучать.



Соцпроект реализуется в Неси, Нарьян-Маре, Каратайке, Хорей-Вере и Харуте. Его цель - сохранение родного языка - основы традиционного образа жизни коми-ижемцев.



Проект реализуется на деньги гранта, полученного в конкурсе для соцориентированных организаций округа, реализующих проекты в области развития межнациональных отношений, представляющих интересы малых народов Севера. Этот конкурс каждый год проводит Департамент внутренней политики Ненецкого округа. В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января. 250 тыс. руб. - максимальная сумма для одной организации, а всего планируют распределить 1,4 млн руб.